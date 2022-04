Portugal garantiu a qualificação para o Mundial de andebol, em 2023, após vencer os Países Baixos por 35-28, em Eindhoven, na segunda mão do play-off.



Três dias após a derrota por 33-30 em Portimão, a seleção nacional recuperou dos três golos de desvantagem e conseguiu a passagem. De resto, os heróis do Mar estiveram desde o início na frente do marcador e ao intervalo venciam por 17-15.



Após um mau arranque de segunda parte, período no qual os Países Baixos conseguiram igualar o marcador, a seleção de Paulo Pereira fez 15 minutos de excelente nível e disparou no marcador, chegando ao triunfo por números claros: 35-28.



Portugal garantiu, assim, a quinta presença num Mundial, depois de ter participado nas edições de 1997, 2002, 2003 e 2021.



O Campeonato do Mundo de 2023 será disputado na Suécia e na Polónia, entre 11 e 29 de janeiro do próximo ano.