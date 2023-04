Depois do empate no João Rocha, o Sporting perdeu em Montpellier por 31-30 e caiu nos quartos de final da Liga Europeia.



Os leões viram o adversário ganhar vantagem no marcador desde os primeiros minutos, mas conseguiram encutar distâncias e saíram para o intervalo a perder por 16-14. O Sporting continuou atrás do resultado na segunda parte e chegou a igualar a contenda, mas acabou por perder por um golo de diferença.



A tarefa da equipa lusa era difícil e o vermelho para Kiko Costa, logo nos instantes iniciais, tornou-a ainda mais complicada.



Acaba assim o sonho europeu do Sporting e a Liga Europeia não vai ter representantes portugueses na final four.