O Sporting renovou contrato com o espanhol Carlos Ruesga.



O espanhol, de 37 anos, chegou aos leões em 2016/17 e disputou, desde então, 262 golos e marcou 829 golos. O jogador conquistou ainda dois títulos nacionais, uma Taça de Portugal e uma Taça da Liga.



«É um momento muito especial renovar pelo Sporting mais uma vez. São muitos anos no clube e, por isso, já o sinto como minha família. Por vezes até é difícil transmitir isso por palavras, mas sinto-me um privilegiado por estar aqui e pela contínua aposta do clube em mim. Espero continuar a ajudar na conquista de títulos», referiu, citado pelos meios do emblema verde e branco.



Antes de chegar ao Sporting, Ruesga jogou no Covadonga, San Antonio, Ademar León, Veszprém e Barcelona.