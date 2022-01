Gustavo Capdeville admitiu «várias falhas técnicas» da seleção nacional na estreia no Europeu de andebol. Apesar da derrota contra a Islândia, o guarda-redes frisou que Portugal vai melhorar e considerou a partida com a Hungria «uma final».



«É uma final. Queremos ganhar, passo a passo. Hoje não fomos felizes, mas agora com a Hungria vamos dar tudo para alcançar uma vitória para tentar passar ao Main-round», disse aos jornalistas.



A cada defesa Capdeville olhava o céu provavelmente com Quintana no seu pensamento. Depois do encontro, o guardião do Benfica revelou que jogou com uma camisola do antigo colega e exibiu-a aos jornalistas.



«Às vezes é intuitivo: sinto tanto o momento e a defesa e agradeço lá para cima às pessoas que me ajudaram. Principalmente o Alfredo [Quintana], que sempre me ajudou muito. Tudo o que sou hoje, devo-lhe muito a ele. Ele está sempre comigo e faz parte das defesas, das vitórias e das derrotas. Agradeço-lhe muito por isso. Jogo sempre com a camisola dele, é um amuleto da sorte», começou por explicar.

«Significa que eu não caminho sozinho, caminho eu e ele. Ele partiu muito cedo, ainda tinha muito para dar a Portugal, ao FC Porto e ao andebol mundial. Ele partiu e eu sinto que vou ter de fazer o nosso percurso juntos: eu e ele. Sempre me ajudou muito e faço isto por mim e por ele. Já que ele não consegue vir ao pavilhão, eu trago-o sempre comigo. Toda a gente sabe que que aprendi muito com ele. Sempre o disse: agradeço-lhe muito pelo que sou hoje e pelo guarda-redes que me tornei», acrescentou.