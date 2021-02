O FC Porto fez esta terça-feira uma atualização sobre a situação de Alfredo Quintana, guarda-redes de andebol que sofreu uma paragem cardiorrespiratória no treino de segunda-feira.

«O pensamento de todos no FC Porto está com Alfredo Quintana, que ontem sofreu uma paragem cardiorrespiratória quando se preparava para começar mais um treino no Dragão Arena. O guarda-redes da equipa de andebol foi reanimado e estabilizado no local e transportado para o Hospital de São João, onde se encontra internado na Unidade de Cuidados Intensivos», pode ler-se na newsletter «Dragões Diário».

O atleta de 32 anos foi transportado para o Hospital de São João, depois de ter estado mais de 30 minutos em paragem cardiorrespiratória, estando agora a lutar pela vida, com todo o mundo do andebol a torcer pela recuperação. As próximas horas serão decisivas para Alfredo Quintana.

Após ser conhecida a notícia, foram vários os clubes nacionais e internacionais a desejarem força ao luso-cubano, bem como jogadores de várias seleções do mundo, que já defrontaram Quintana tanto em competições de seleções como na Liga dos Campeões.

Também Sérgio Conceição, treinador da equipa de futebol do FC Porto, deixou uma mensagem de apoio à família do andebolista, garantindo após o triunfo sobre o Marítimo que «todos estão a rezar» pela recuperação de Quintana.

Quintana é considerado por muitos como um dos melhores guarda-redes do Mundo e foi peça fundamental nos melhores resultados de sempre da seleção portuguesa, que representa desde 2014