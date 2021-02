Alfredo Quinta está a lutar pela vida na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital de São João depois de ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória, segundo a última informação divulgada pelo FC Porto.



Vários clubes, seleções e atletas deixaram mensagens de força para o guarda-redes da equipa de andebol dos dragões. Este terça-feira, o clube portista lembrou uma frase do luso-cubano proferida em 2020.



«Tenho lutado desde que era criança. Não sou um sobrevivente. Sou um guerreiro extraordinário», disse no passado o internacional português.



O FC Porto acrescentou ainda mais uma mensagem de força para Quintana. «Tens uma Nação a lutar contigo.»



"Tenho lutado desde que era criança. Não sou um sobrevivente. Sou um guerreiro extraordinário" (Alfredo Quintana, 2020)



Tens uma Nação a lutar contigo, Dragão!🔵⚪#FCPorto #FCPortoAndebol #Andebol #FCPortoSports pic.twitter.com/AaUoDQAGgV — FC Porto (@FCPorto) February 23, 2021