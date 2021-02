O estado de saúde de Alfredo Quintana, guarda-redes de andebol do FC Porto e da seleção nacional, que na segunda-feira sofreu uma paragem cardiorrespiratória, «continua estável, mas com prognóstico reservado», disse esta segunda-feira fonte hospitalar à Lusa.



O luso-cubano, de 32 anos, sofreu uma paragem cardiorrespiratória durante o treino da passada segunda-feira e, depois de ter sido assistido no local pelo INEM, foi transportado para o Hospital de São João, onde está internado na Unidade de Cuidados Intensivos.

Lembre-se que também o FC Porto tinha atualizado o estado de saúde do internacional português, referindo que assim que houver alterações, o clube fará a atualização clínica.

Alfredo Quintana é considerado por muitos como um dos melhores guarda-redes do Mundo e foi peça fundamental nos melhores resultados de sempre da seleção portuguesa, que representa desde 2014.