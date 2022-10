Benfica e Sporting entraram a vencer na primeira jornada da fase de grupos da Liga Europeia. Sorte diferente teve o Águas Santas que saiu derrotado na visita a Espanha.



Os encarnados iniciaram a defesa do título com um triunfo na Eslováquia ante o Tatran Presov por 29-25. As águias chegaram ao intervalo a ganhar por 15-9, mas permitiram a recuperação da equpa da casa embora a vitória não tenha estado em causa.

No Grupo A, o Benfica está na frente, juntamente com os alemães do Göppingen e os franceses do Montpellier, todos com dois pontos somados.



Por sua vez, o Sporting sentiu mais dificuldades na receção ao Alpla e venceu pela margem mínima: 31-30.



O encontro chegou ao intervalo empatado (18-18) com Francisco Costa, com sete golos apontados, a ser o melhor marcador dos leões enquanto Ivan Horvat esteve em destaque na equipa austríaca com oito golos.

Com este resultado, o Sporting somou os primeiros dois pontos no Grupo C, tal como os espanhóis do Granollers e os croatas do Nexe, todos na frente.



Por sua vez, o Águas Santas perdeu em Espanha contra o Bidasoa Irun por 35-26. De resto, a equipa maiata chegou ao intervalo a perder por 16-13 e superioridade espanhola acentuou-se na segunda metade.

Iñaki Echepare, Dariel Rivera e Asier Marcos, todos com seis golos, estiveram em destaque na equipa espanhola, enquanto João Furtado e João Gomes foram os melhores marcadores do Águas Santas, ambos com quatro tentos.

No Grupo D, o Bidasoa Irun está na frente com dois pontos, juntamente com os alemães do Füchse Berlim e os dinamarqueses do Skanderborg-Aarhus, enquanto a equipa portuguesa não soma qualquer ponto.