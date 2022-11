O Benfica bateu, esta terça-feira, o Veszprém (39-35), numa partida da terceira jornada da Liga Europeia de andebol.



Na Luz, os encarnados mostraram-se seguros durante todo o encontro e ao intervalo venciam por 21-17. O campeão em título acabou por conservar a margem de quatro golos após uma exibição equilibrada. Demis Grigoras e Petar Djordjic, com sete golos cada, fizeram a diferença.

Benedek Eles, com oito golos, acabou por ser o melhor marcador da partida, para os húngaros, mas não foi suficiente para evitar a segunda vitória das águias no grupo A.

Por sua vez, o Sporting perdeu por um golo de diferença contra o Nexe (32-31), na Croácia. Ainda assim, Martim Costa (12 golos) e Francisco Costa (nove) estiveram em destaque na equipa dos leões.

Ao intervalo, o conjunto leonino perdia por 22-16 e na etapa complementar acabou por não conseguir a reviravolta no marcador. O Sporting soma assim um triunfo e dois desaires no grupo C.

A contar as jornadas por derrotas, no grupo D, está o Águas Santas, que não resistiu ao poderio do Aarhus, que controlou o jogo todo a caminho de uma vitória por nove golos de diferença (34-25).

Apesar dos sete tentos de Afonso Lima, o melhor registo da partida a par de Morten Christensen, os maiatos perdiam já por 17-11 ao intervalo e a diferença ainda aumentou na segunda parte.

O Águas Santas está fora dos lugares de apuramento à terceira ronda, ainda sem pontos.