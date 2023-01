Portugal e Hungria defrontam-se, esta terça-feira, numa partida da terceira jornada do grupo D do Campeonato do Mundo.



O Maisfutebol vai seguir o jogo AO MINUTO, aqui.



Recorde-se que a seleção nacional entrou em campo já apurada em virtude da vitória da Islândia contra a Coreia do Sul. Paulo Pereira, suspenso, não está no banco de suplentes.