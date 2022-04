O final do jogo entre o Magdeburgo e o Sporting, que ditou o afastamento dos leões da Liga Europeia, ficou marcado por uma confusão entre elementos das duas equipas.



Os germânicos estavam a celebrar o triunfo por um golo (36-35) quando pararam e dirigiram-se imediatamente para junto do seu banco, local onde já estavam elementos dos leões. Seguiram-se empurrões entre jogadores e staff de ambos os conjuntos.



No final, o técnico do Sporting, Ricardo Costa, tentou cumprimentar um elemento do staff do Magdeburgo, mas este recusou estender-lhe a mão e empurrou-o.

Veja as imagens: