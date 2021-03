As cerimónias fúnebres de Alfredo Quintana vão realizar-se ao início da tarde desta terça-feira, anunciou o FC Porto.

Os dragões acrescentam que a saída do Hospital de São João, com destino ao tanatório de Matosinhos, está agendada para as 12h00.

O andebolista do FC Porto e da Seleção Nacional, de 32 anos, sofreu uma paragem cardiorrespiratória na segunda-feira passada, durante um treino. Faleceu na sexta-feira.