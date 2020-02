O FC Porto garantiu pela primeira vez o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões. O triunfo frente ao Vardar (30-22), no Dragão Arena, selou a passagem na 13.ª e penúltima jornada do Grupo B.



No final do encontro, num pavilhão com muito público, jogadores e adeptos do FC Porto festejaram mais um feito histórico sob o comando técnico do sueco Magnus Andersson.