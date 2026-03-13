Depois de ser anunciada a penalização pelo Marítimo ter faltado ao jogo diante do FC Porto, que valeu a derrota à formação madeirense, a SAD do emblema insular considera que a decisão foi injusta e abre «um precedente preocupante».

«No entendimento da Marítimo Madeira Andebol SAD, a decisão tomada pela Federação não salvaguarda o interesse do desporto nem o bem-estar físico dos atletas, criando ainda um precedente preocupante. A interpretação agora assumida pela Federação estabelece que, em situações de comprovado impedimento de viagem, os jogos não devem ser reagendados, sendo aplicada de imediato a falta de comparência, uma posição que o Marítimo não pode aceitar nem compreender», pode ler-se.

O Marítimo salientou ainda que, numa fase inicial, a Federação deu razão ao clube relativamente à ausência no jogo da 21.ª jornada do campeonato de Andebol frente ao FC Porto, exigindo «isenção» na defesa do desporto.

«À Federação Portuguesa de Andebol exige-se isenção na defesa dos interesses superiores da modalidade e do desporto, algo que, nesta situação, não aconteceu nem ficou refletido na tomada de decisão.

Face ao exposto, a Marítimo Madeira Andebol SAD irá analisar detalhadamente a decisão da Federação Portuguesa de Andebol e tomará as medidas que entender necessárias para a defesa dos interesses do clube», concluiu.

Com esta decisão, recorde-se, o Marítimo perdeu o jogo frente aos dragões por 15-0 e falhou a possibilidade de disputar o título de campeão, uma vez que foi ultrapassado pelo Águas Santas.