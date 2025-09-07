A equipa de andebol do Marítimo não conseguiu garantir o acesso à fase de grupos da Liga Europeia. A equipa da Madeira perdeu novamente frente ao Skanderborg, por 36-31.

Na primeira mão, o clube português deixou a Dinamarca com uma desvantagem de 13 golos, depois de perderem por 38-25. Agora, conseguiram reduzir, mas não evitaram a eliminação no play-off.

O FC Porto e o Benfica não precisaram da qualificação e já estão apurados para a próxima fase da segunda prova continental de clubes. O ABC de Braga, tal como o Marítimo, falhou o objetivo frente aos espanhóis do Bidasoa Irun.