O Águas Santas e o Sporting entraram com o pé direito nas meias-finais da Taça de Portugal de andebol, ao vencerem Benfica e Marítimo, respetivamente, nos jogos da primeira mão.

Na Maia, a equipa da casa superou os encarnados por 31-28, num encontro equilibrado. Ao intervalo registava-se um empate a 16 golos, mas o Águas Santas acabou por fazer a diferença na segunda parte, depois de recuperar de uma desvantagem de quatro golos.

A reviravolta ganhou forma a meio do segundo tempo e foi consolidada nos minutos finais, apesar da pressão encarnada, garantindo três golos de margem para a deslocação à Luz.

Já o Sporting venceu no terreno do Marítimo por 40-37, num jogo com duas partes distintas. Os leões dominaram a primeira metade e chegaram ao intervalo a vencer por 19-13, com destaque para a eficácia ofensiva.

No segundo tempo, os madeirenses reagiram e reduziram a desvantagem para apenas um golo, mas a equipa de Alvalade conseguiu segurar a vantagem nos momentos decisivos. Kiko Costa foi o melhor marcador dos leões, com 11 golos.