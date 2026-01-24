Andebol: Alemanha lidera no «Main-Round», Portugal com qualificação complicada
Germânicos levaram a melhor sobre a Noruega, enquanto a Espanha perdeu para a Dinamarca
Alcançar as meias-finais do Europeu é, ao cabo de duas jornadas, uma missão espinhosa para Portugal. Depois da derrota lusa com a França – campeã em título – a Dinamarca venceu a Espanha por 36-31, com parciais de (16-14 e 20-17). Por sua vez, a líder do Grupo 1 – a Alemanha – levou a melhor sobre a Noruega, por 30-28 (15-17 e 15-11).
Com duas jornadas por disputar e quatro pontos em causa, a Alemanha lidera com seis pontos, seguida de França e Dinamarca (quatro pontos), Noruega e Portugal (dois pontos), e Espanha, com zero pontos.
Na penúltima jornada, na segunda-feira, Portugal mede forças com a Noruega (14h30), enquanto a Espanha defronta a França (17h). Por último, a anfitriã Dinamarca defronta a Alemanha (19h30).
