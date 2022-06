As equipas de andebol do FC Porto e do Sporting jogam este domingo, a partir das 18h00, a final da Taça de Portugal, no centro de Desportos e Congressos de Matosinhos, num jogo que poderá acompanhar EM DIRETO no Maisfutebol.

Nas meias-finais, disputadas no sábado, os dragões deixaram pelo caminho o Madeira SAD (35-29), enquanto os leões afastaram o rival Benfica (33-30).