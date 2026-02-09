O jogo de andebol entre o Avanca e o FC Porto, relativo à 18.ª jornada da Liga, foi adiado, devido ao mau tempo, e remarcado de terça-feira para 14 de março.

«Originalmente agendado para as 21h00 de terça-feira no Pavilhão Municipal Adelino Dias Costa, o jogo de andebol entre a AA Avanca e o FC Porto foi adiado devido às condições climatéricas que impossibilitam a utilização do recinto», pode ler-se em comunicado dos dragões.

Segundo os segundos classificados da Liga, o jogo em casa do Artística de Avanca, nono posicionado, ficou marcado para outra terça-feira (14 de março), «em horário ainda a definir».

O adiamento do embate no pavilhão ocorre dois dias depois de o Avanca ter saído derrotado, por falta de comparência, na receção ao Benfica, para os 16 avos de final da Taça de Portugal, por impraticabilidade do recinto em Avanca.

No domingo, o Avanca lamentou a insensibilidade da Federação de Andebol de Portugal e a atitude do Benfica, pelo sucedido na véspera, quando foi reatado o jogo iniciado na quarta-feira, em Estarreja, mas interrompido aos cinco minutos, quando os encarnados venciam por 4-2.