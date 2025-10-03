A equipa de andebol do Barcelona, onde alinha o pivô português Luís Frade, conquistou esta quinta-feira, pela sexta vez na sua história, o Mundial de clubes, ao vencer os húngaros do Veszprém (31-30) que procuravam revalidar o título.

No New Capital Sports Hall, no Cairo, a final foi pautada por intenso equilíbrio, nomeadamente nos primeiros 30 minutos, nos quais se verificaram diferenças tangenciais no resultado, mas foram os catalães a ir para o balneário na frente (13-12).

No segundo tempo, o Barça esteve ligeiramente por cima do encontro e chegou a comandar com três golos de diferença em dois momentos (17-14 e 18-15), só que os magiares conseguiram reagir e até passaram para frente do marcador (20-19 e 21-20), antes de o vencedor ficar definido no prolongamento.

Os catalães viram o título ficar mais longe, quando os húngaros assinaram quatro golos de rajada (25-21), um cenário que acabou por ser invertido nos instantes finais a favor da equipa de Luís Frade, autor de três golos no encontro.

Foi o sexto troféu do Barça nesta competição, mas o último já tinha sido em 2019.

No último lugar do pódio ficaram os alemães do Magdeburgo, atual campeão europeu e vencedor do torneio mundial em 2021, 2022 e 2023, depois de superiorizar-se aos egípcios do Al Ahly (32-23).