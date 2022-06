A equipa de andebol do Barcelona venceu o THW Kiel por 34-30, na final four da Liga dos Campeões que está a decorrer em Colónia e, desta forma, garantiu a presença na final deste domingo onde vai defender o décimo título conquistado na temporada passada frente aos polacos do Kielce.

Sem poder contar com o português Luís Frade, que acabou de recuperar de uma lesão, a equipa catalã teve de suar para ultrapassar a equipa alemã, chegando ao intervalo com uma vantagem curta de um golo (19-18).

Já na segunda parte, a equipa catalã conseguiu alargar a vantagem para três/quatro pontos e, depois, geriu essa vantagem, chegando ao final a vencer por 34-30.

Na outra meia-final, o Kielce venceu o Telekom Veszprém, por 37-35, e vai disputar a sua segunda final, depois da primeira em 2016.

A final entre o Kielce e o Barcelona está marcada para as 17h00 deste domingo.