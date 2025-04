O Benfica falhou o acesso aos quartos de final da Liga Europeia de andebol ao perder, na Dinamarca, na segunda mão do play-off diante do GOG [Gudme Oure Gudbjerg] por uma diferença de três golos (31-34), quando tinha ganho, em casa, por uma diferença de dois (33-31).

Tal como o jogo da Luz, este segundo duelo ficou marcado por intenso equilíbrio, como comprovava o resultado ao intervalo, com um empate 15-15.

Já no segundo tempo, o Benfica chegou a estar em vantagem com uma diferença de três golos, por mais do que uma vez, mas as dinamarquesas, que já venceram esta competição em 2022, acabaram por conseguir a vantagem determinante na ponta final do desafio em que jogaram com a guarda-redes adiantada.

Foi já no último minuto que o GOG, com um forte apoio dos adeptos, que encheram o pavilhão, conseguiram a vantagem de três golos que lhes abriu caminho para os quartos de final.