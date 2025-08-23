Andebol
Andebol: Benfica conquista Supertaça feminina pela quinta vez
Encarnadas derrotaram o Madeira SAD por 26-18
O Benfica venceu a Supertaça feminina de andebol, este sábado, ao derrotar o Madeira SAD por 26-18, no Pavilhão Multiusos de Sines.
As tetracampeãs nacionais e detentoras da Taça de Portugal chegaram ao intervalo já na frente (12-9) e garantiram o quinto título da Supertaça.
Apesar deste desaire, o Madeira SAD continua a dominar o palmarés da prova, com 22 triunfos.
