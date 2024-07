O FC Porto e o Benfica conheceram, esta sexta-feira, alguns dos adversários da fase de grupos da Liga Europeia de andebol, segunda maior competição do desporto, logo a seguir à Liga dos Campeões, onde está o Sporting.

Os dragões vão encontrar o HC Vardar, enquanto que as águias têm no no caminho o Kaddetten Schaffhausen e o Tatran Presov.

Todavia, o FC Porto só vai conhecer os restantes membros do grupo depois de haver um vencedor da eliminatória entre o MT Melsungen e o Elverum, e entre o Valur e o RK Bjelin Spacva Vinkovci.

Já o Benfica ficará à espera do vencedor do play-off entre RK Trimo Trebnje e Limoges.