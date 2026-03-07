Andebol: Benfica e FC Porto empatam, Sporting vence Águas Santas
Benfica encerra fase regular no segundo lugar. Líder do campeonato acerta calendário neste domingo
Benfica e FC Porto empataram a 29 golos em Lisboa (14-15 e 15-14), na 22.ª e última jornada da fase regular da Liga. Neste “Clássico”, os dragões chegaram a vencer por quatro golos na primeira parte, mas a reação das águias na etapa complementar equilibrou a contenda e culminou no empate.
No Benfica, Mikita Vailupau apontou sete golos, enquanto Gunnarsson foi o melhor do FC Porto, com oito golos.
Assim, as águias encerram esta fase no segundo lugar, com 57 pontos, mais quatro face ao FC Porto (3.º), que acerta calendário em Avanca no sábado (20h).
No topo da Liga continua o Sporting, que venceu na visita ao Água Santas, por 36-30 (20-14 e 16-16). Enquanto Kiko Costa apontou 11 golos, Miguel Baptista foi o mais inconformado dos anfitriões, com seis golos.
Assim, o Águas Santas encerrou esta fase no quarto lugar, com 50 pontos. Por sua vez, o Sporting, que leva 63 pontos, acerta calendário neste domingo (15h), no reduto do Gaia (11.º).
Também neste sábado, o Avanca perdeu na receção ao Póvoa (27-23), enquanto o Arsenal foi derrotado na receção ao ABC Braga (42-28). Na Madeira, o Marítimo venceu o Belenenses (28-24).
Na próxima fase do campeonato, o Grupo A vai contar com Sporting, Benfica, FC Porto e Águas Santas. Por sua vez, Marítimo, ABC Braga, Póvoa e Belenenses vão integrar o Grupo B. Por último, o Grupo C vai ser composto por Vitória de Guimarães, Avanca, Gaia e Arsenal.