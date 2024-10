O Benfica empatou a 32-32 frente ao Super Amara Bera Bera, na segunda ronda de qualificação para a Liga Europeia feminina de andebol.

No País Basco, as águias procuravam recuperar da desvantagem de dois golos que traziam da primeira mão, quando perderam por 30-28, no Pavilhão da Luz. Apesar dos seis golos de Patrícia Rodrigues, a melhor marcadora do lado encarnado, o Benfica não se conseguiu impor às adversárias e acabou eliminado.

Caem assim por terra as aspirações das águias, que em caso de triunfo, precisavam de passar a derradeira ronda para estarem na fase de grupos da competição.