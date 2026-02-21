O Benfica e o FC Porto somaram novo triunfo para o Campeonato Nacional de andebol e reduziram (à condição) a distância para o Sporting, líder invicto da prova.

Em Braga, as águias «atropelaram» o Arsenal de Devesa por uns expressivos 43-23 e num jogo em que Mikita Vailupau e Gabriel Cavalcanti foram os melhores marcadores, com sete golos cada. Já a equipa do FC Porto regressou às vitórias, após um desaire para a Liga Europeia, e levou a melhor sobre o Águas Santas (28-22).

Na classificação, o Benfica soma 52 pontos e tem mais um do que o FC Porto, ainda que os azuis e brancos tenham um jogo a menos do que os encarnados. Ambos estão a dois pontos do Sporting, que só entra em campo este domingo, no reduto do Avanca.

Confira os restantes resultados deste sábado:

Póvoa-FC Gaia, 30-24

V. Guimarães-Belenenses, 28-22