O que a princípio pareceu tratar-se de uma noite tranquila para o campeão nacional, mais tarde revelou-se uma notável reviravolta do Benfica. Na noite desta segunda-feira, na 15.ª jornada da Fase Regular do campeonato nacional, as águias triunfaram na receção aos rivais (38-34). Os parciais de 14-16 e 24-18 espelham o desenrolar do duelo.

Este foi o primeiro triunfo do Benfica sobre o Sporting desde setembro de 2022, o 24.º em 73 encontros oficiais.

Recorde a história desta partida.

Depois de, em 12 minutos, o Sporting controlar o ritmo e estender a vantagem até ao 2-8, Jota González – timoneiro das águias – sentiu-se na obrigação de interromper o cronómetro e ajustar a estratégia, uma opção que se revelou sensata.

Até ao intervalo, o Benfica reduziu e até espreitou o empate, aquando do 13-14. Em todo o caso, e uma vez que os anfitriões atacavam sem guarda-redes, o Sporting permaneceu em vantagem (14-16).

Ao soar da buzina, o destaque maior pertencia ao espanhol Miguel Sánchez, do Benfica, que acumulava cinco golos. Do outro lado, Francisco Costa contava com quatro.

Erros ofensivos estenderam a passadeira vermelha

De ritmo elevado, a etapa complementar revelou um Benfica mais tranquilo. Em sentido oposto, o Sporting foi revelando impaciência, concedendo o empate ao cabo de dez minutos (23-23).

De parada e resposta, e com os guardiões Palasics e Aly a abrilhantarem o dérbi, as águias agarraram a vitória a três minutos da derradeira buzina, quando Rui Batista assinou o terceiro golo.

Nesta fase, o Sporting já havia revelado fragilidades nunca antes vistas nesta edição da Liga. Até porque, sublinhe-se, até à noite desta segunda-feira, os leões seguiam invictos no campeonato.

Até final, Martim Costa, do Sporting, foi excluído, enquanto Alexis Borges (Benfica) viu o cartão vermelho. Quanto a golos, Sánchez encerrou a contenda, aplicando o 38-34.

Destaque para a exibição de Sánchez, com seis golos, além de Rui Silva (5), Fábio Silva (4) e do guardião Kristof Palasics.

No Sporting, há que ressalvar as prestações de Salvador Salvador, com oito golos, além de Martim Costa (6), Francisco Costa (5) e do guardião Mohamed Aly.

Desta forma, e apesar da primeira derrota na Liga, o Sporting iguala o FC Porto no topo, com 43 pontos. No calendário dos leões segue-se a receção ao Belenenses (8.º), na tarde de quarta-feira (19h30).

Por sua vez, o Benfica retoma o trilho das vitórias e o 3.º posto, com 39 pontos, a quatro dos rivais. Segue-se a visita ao Sporting da Horta (12.º), na noite de quarta-feira (21h).