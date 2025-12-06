O Benfica empatou este sábado no terreno do FC Gaia (30-30), numa das maiores surpresas da 14.ª jornada do Campeonato Nacional de Andebol.

A equipa de Chema Rodríguez, deixou fugir a vitória no último segundo frente ao penúltimo classificado, e num jogo marcado por um episódio invulgar: a partida foi interrompida e retomada… noutro pavilhão.

A primeira parte decorria com o FC Gaia na frente (15-12) quando a equipa de arbitragem decidiu suspender o encontro devido a humidade no piso, que tornava o jogo perigoso.

Depois de reunião entre responsáveis dos dois clubes, arbitragens e delegados, foi decidido transferir a partida para o Pavilhão Municipal Fernando Gomes, situado a cerca de 650 metros do recinto original.

Já no novo pavilhão, o jogo retomou o ritmo normal e o Benfica conseguiu reduzir a desvantagem antes do intervalo, saindo para o descanso a vencer por 17-18.

Já na segunda parte e num final dramático, a equipa da casa conseguiu igualar no derradeiro lance, arrancando dois pontos frente aos encarnados quando tinham 12 derrotas em 13 jogos realizados.

Os encarnados tiveram em Fábio Silva (oito golos) e Pau Floreta (sete) os principais finalizadores, já do lado do Gaia, Rodrigo Esteves (oito) e Tiago Sousa (sete) foram o destaque na formação da casa.

Com este empate, o Benfica é agora terceiro classificado, com 35 pontos, a um do Sporting (com menos um jogo) e a três do FC Porto. O FC Gaia mantém-se no 11.º lugar, com 17 pontos.

Horas mais tarde, o FC Porto confirmou o bom momento e somou a quarta vitória consecutiva no campeonato, impondo-se por 20-39 no Pavilhão Acácio Rosa, casa do Belenenses.

Os dragões entraram mais fortes, chegando ao intervalo com uma vantagem confortável de 12-19. Na segunda parte manteve-se o domínio «azul e branco» que culminou num triunfo tranquilo diante dos «azuis do Restelo».

Mamadou Soumaré foi o melhor marcador portista, com seis golos, enquanto no Belenenses João Pinto apontou sete dos 20 golos da equipa.

O FC Porto assim é líder à condição, somando 38 pontos, mais dois do que o Sporting (menos dois jogos) e que joga este domingo diante do ABC de Braga.