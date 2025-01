Depois de Dinamarca, França e Alemanha terem carimbado a passagem aos quartos de final do Mundial de andebol, esta sexta-feira ficaram-se a conhecer mais dois apurados para a próxima fase da competição.

Além de Portugal, que derrotou de forma convincente a Espanha (29-35), o Brasil conseguiu juntar-se aos comandados de Paulo Jorge Pereira, após levarem a melhor sobre a favorita Suécia, por 27-24. Assim sendo, as contas do Grupo III estão fechadas quanto aos dois primeiros classificados, resta apenas saber em que ordem Brasil e Portugal vão terminar esta Main Round.

É importante salientar ainda que caso Portugal termine no primeiro lugar do grupo vai defrontar a Alemanha na ronda seguinte, sendo que se terminar no segundo posto terá pela frente a Dinamarca, tricampeã mundial em título.

No que ao Grupo IV diz respeito, está tudo em aberto e três seleções (Croácia, Islândia e Egito) podem carimbar a passagem aos «quartos» deste Mundial. A Croácia lidera o grupo com seis pontos, os mesmos dos islandeses e dos egípcios, ainda que a diferença de golos seja, nesta altura, o fator decisivo para a ordem na classificação.

O Campeonato do Mundo de andebol decorre até dia 2 de fevereiro e está a ser coorganizado por Croácia, Dinamarca e Noruega.