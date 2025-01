Depois de Portugal ter cumprido diante dos Estados Unidos da América, o Brasil, que na próxima ronda defronta a seleção lusa, assinou a primeira surpresa do Mundial de andebol ao derrotar uma das anfitriãs da prova, a Noruega, por 29-26.

Com o sportinguista Edney Oliveira a contribuir com um golo, a seleção «canarinha» contou com um inspirado Rangel na baliza, eleito o MVP do encontro, enquanto Haniel foi o artilheiro, com sete golos. Tudo isto perante 15 mil entusiastas adeptos noruegueses nas bancadas. De recordar que na baliza da Noruega atua André Kristensen, guarda-redes do Sporting.

Ao cabo da primeira jornada, Portugal e Brasil, que medem forças no dia 17 de janeiro, partilham a primeira posição do Grupo E, somando ambos dois pontos.

Também esta quarta-feira, o Egito venceu a Argentina (39-25), os Países Baixos derrotaram a Guiné (40-23), a Alemanha superou a Polónia (35-28) e a Croácia ganhou ao Bahrain (36-22). Nota ainda para dois empates, nos jogos República Checa-Suíça (17-17) e Hungria-Macedónia do Norte (27-27).