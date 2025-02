A Dinamarca é tetra-campeã do Mundo de Andebol, um feito histórico na modalidade. A seleção dinamarquesa bateu este domingo a congénere Croácia por 26-32.

Os escandinavos, amplamente favoritos, não deram hipótese à seleção croata e ao intervalo já venciam por 12-16.

Com Gidsel num nível claramente acima dos outros [terminou o encontro com 10 golos em 11 possíveis] e Nielsen com 13 defesas, a Dinamarca limitou-se a gerir na segunda parte a vantagem até ao final da partida.

Com este resultado, a Dinamarca não perde um encontro num Mundial desde 2017 e alcança o ouro. A Croácia volta às medalhas, desde 2009 que não participava no jogo decisivo.

De recordar, Portugal alcançou a melhor classificação de sempre na competição. Os «Heróis do Mar» ficaram no quarto lugar.