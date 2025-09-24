O Sporting perdeu esta quarta-feira por 35-30 frente aos dinamarqueses do Aalborg na terceira jornada da Liga dos Campeões de andebol.

A tarefa era complicada, mas os comandados por Ricardo Costa tinham a moral em cima depois de dois triunfos nos dois primeiros encontros na prova principal da modalidade.

No entanto, a equipa dinamarquesa provou ser mais forte e a única vez que o Sporting esteve em vantagem no marcador foi quando o resultado marcava 2-1.

A partir daí seguiu-se um domínio do Aalborg que ao intervalo vencia já por seis golos de diferença (18-12).

No segundo tempo, o Sporting ainda tentou reagir e ganhou mesmo o parcial (18-17). No entanto, os nórdicos geriram o resultado do encontro e acabaram por triunfar.

Esta foi a primeira derrota do Sporting na Champions de andebol. Os leões estão no quarto lugar com quatro pontos conquistados, os mesmos que o Aalborg, no segundo posto.

