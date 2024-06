Em fim de contrato, Carlos Resende não vai continuar no FC Porto, informou o clube.



Em comunicado, os dragões dão conta da saída do treinador da equipa de andebol após uma temporada. Em 2023/24, os portistas fecharam a temporada no segundo lugar do campeonato nacional e perderam a final da Taça de Portugal contra o Sporting.



Nome histórico do andebol nacional e do FC Porto, Carlos Resende já tinha treinado a equipa azul e branca entre 2006 e 2007, tendo na altura conquistado um campeonato, uma Taça de Portugal e uma Taça da Liga.



Lembre-se que Carlos Resende, antigo internacional português, foi jogador e capitão da equipa do FC Porto.



Tal como o Maisfutebol noticiou em tempo oportuno, a direção presidida por André Villas-Boas pretendia o regresso de Magnus Andersson para liderar a equipa de andebol.