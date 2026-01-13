O FC Porto anunciou esta terça-feira a contratação do guarda-redes bósnio Ante Grbavac para a equipa de andebol, colmatando, assim, a ausência de Diogo Rêma que, como se sabe, foi operado ao joelho esquerdo em dezembro passado.

Um gigante com quase dois metros (1,97m), de 27 anos, que chega dos croatas do RK Zagreb e que assinou um contrato válido até ao final da presente temporada.

Com Rêma em recuperação, Grbavac junta-se, assim, a Sebastian Abrahamsson e Bernardo Sousa como opção para a defesa da baliza da equipa Magnus Andersson.

