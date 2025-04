A equipa de andebol do FC Porto perdeu esta terça-feira frente ao Montpellier por 29-30 na primeira mão dos quartos de final da Liga Europeia, a segunda competição mais importante do «velho continente».

No Dragão Arena, os franceses começaram melhor e foram a vencer para o intervalo pelo parcial de 11-14, no entanto, uma excelente recuperação dos dragões na segunda parte conseguiu aproximar o resultado para apenas um golo de diferença depois de vencerem o segundo tempo por 18-16.

Com este resultado, o FC Porto vai em desvantagem para França, onde se vai jogar a segunda mão dos «quartos» da Liga Europeia de andebol.

Se venceram, os «azuis e brancos» jogam na meia-final com o vencedor do jogo entre os espanhóis do Bidasoa Irun e os alemães do Melsungen.

Restantes jogos dos quartos de final:

GOG [Dinamarca] - Flensburg [Alemanha], 26-29

Melsungen [Alemanha] - Bidasoa Irun [Espanha], 28-27

Limoges [França] - Kiel [Alemanha], 26-26