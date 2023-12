O Porto voltou a perder para a Liga dos Campeões de andebol. Na noite desta quinta-feira, no Dragão Arena, os alemães do Magdeburg, atuais campeões europeus, venceram por 40-31, em encontro da 10.ª jornada do Grupo B.

Durante a primeira parte, os forasteiros dominaram o marcador, aumentando paulatinamente a vantagem, que chegou a ser de quatro golos. No primeiro tempo, os alemães beneficiaram das suspensões de dois minutos aplicadas ao cubano Pedro Valdés e ao dinamarquês Mikkelsen.

Ao intervalo, depois de ambas equipas errarem quatro remates, o marcador assinalava 16-19.

O reatar do encontro nada mudou, uma vez que os campeões europeus continuaram com o destino do jogo controlado, aumentando a diferença para os quatro golos. Era o princípio do fim, pois os dragões não conseguiram reduzir a diferença no resultado, que continuou a aumentar.

A derradeira buzina confirmou o triunfo dos alemães, por 31-40.

Entre os azuis e brancos, esteve em destaque no ataque o espanhol António Martínez, com sete golos em oito remates. Por sua vez, o capitão Rui Silva, Salina e Christensen assinaram quatro golos cada. Entre os postes, Nikola Mitrevski assinou sete defesas.

No lado dos alemães estiveram irrepreensíveis Magnusson – com 100% de eficácia – e Hornke com oito golos, além de Smárason e Mertens, com sete golos. Na baliza, o suíço Nikola Portner encaixou oito defesas.

Com este resultado, o Porto – o único representante português – atinge as quatro derrotas consecutivas no grupo, mantém os seis pontos e caiu para o 7.º e penúltimo lugar, que não dá acesso aos oitavos de final. No 6.º lugar, em igualdade pontual com os portugueses segue o Wisla Plock, conjunto que os dragões venceram na Invicta, e que visitarão na derradeira jornada, em março.

No topo do Grupo B permanece o Barcelona, com 18 pontos, seguido pelo Magdeburg, com 16 pontos.

A Liga dos Campeões de andebol conta com dois grupos nesta fase, com 16 participantes. Aquando das contas finais, os dois melhores classificados de cada grupo apuram-se automaticamente para os quartos de final. Por sua vez, as quatro equipas seguintes seguem para os “oitavos”. De lembrar que um triunfo vale dois pontos.

O Porto volta agora baterias para o campeonato, onde está na vice-liderança, em igualdade pontual com o Sporting. No sábado, os dragões visitam Guimarães, pelas 15h.