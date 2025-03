Nas decisões da Liga Europeia, FC Porto e Benfica triunfaram na 4.ª ronda do “Main Round”, na noite desta terça-feira. Na Sérvia, os portistas controlaram na visita ao Vojvodina, vencendo por 30-38 (14-20 e 16-18).

Destaque nos dragões para Diogo Oliveira, que aplicou sete golos, acompanhado por Pedro Oliveira (6). Do outro lado, o brasileiro João da Silva e o esloveno Kavcic foram os mais inconformados, ambos com seis golos.

Desta forma, o FC Porto confirmou o 3.º lugar do Grupo 3, com quatro pontos, a quatro do Melsungen e a sete do Kiel. Apenas o 1.º lugar dá acesso direto aos “quartos”. Por isso, dragões e Melsungen seguem para os “oitavos”.

No destino dos portistas na Liga Europeia seguem-se os franceses do Toulouse, no final de março e início de abril.

𝐑𝐄𝐒𝐔𝐋𝐓𝐒 🔚

🇩🇪 THW Kiel 35 - 24 MT Melsungen 🇩🇪 🇷🇸 Vojvodina 30 - 38 FC Porto 🇵🇹 🇫🇷 Limoges Handball 31 - 30 Ystads IF HF 🇸🇪 🇵🇹 Sport Lisboa e Benfica 33 - 30 Bidasoa Irun 🇪🇸#elm #ehfel #allin pic.twitter.com/htLh05jCZS — EHF European League (@ehfel_official) March 4, 2025

Quanto ao Benfica, as águias sofreram para triunfar sobre os espanhóis do Bidasoa Irun, líderes do Grupo 2. A buzina soou com o marcador em 33-30 (13-14 e 20-16).

Destaque para o alemão Rahmel, que conseguiu seis golos, seguido pelo húngaro Hanusz (5). Do outro lado, Carceller foi o mais inconformado, com 11 golos.

Feitas as contas, o Benfica termina o Grupo 2 no 3.º lugar, com seis pontos, a dois do Limoges. Ambos os emblemas seguem para os “oitavos”, enquanto o Bidasoa já está nos “quartos”.

As águias vão medir forças com o GOG, da Dinamarca, no final de março e início de abril.

Quanto à Liga, importa referir que o Benfica já encerrou a 1.ª fase, com 60 pontos. Ainda que igualado com Sporting (1.º) e FC Porto (2.º), leões e dragões apenas jogam no domingo e sábado, respetivamente. O FC Porto visita o já despromovido Avanca (11.º), enquanto o Sporting visita o também despromovido Póvoa (9.º).