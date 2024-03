FC Porto e Benfica cruzam destinos nos quartos de final da Taça de Portugal de andebol. Isto porque os dragões triunfaram esta sexta-feira, em casa, diante do Águas Santas (46-21), e as águias venceram no reduto do ABC Braga (27-33).

Vamos por partes. Na arena do Dragão, os comandados de Carlos Resende dobraram, desde cede, a resistência do Águas Santas. Por isso, ao intervalo, o FC Porto já vencia por 22-11. Apesar da vantagem, os anfitriões não abrandaram, aplicando uma segunda parte de 24-10.

Destaque para a prestação do dinamarquês Nikolaj Laeso, com sete golos. Do outro lado, Pedro Cruz foi o mais inconformado, com seis golos.

Entretanto, em Braga, o Benfica foi capaz de, paulatinamente, desmontar a estratégia dos anfitriões. Num encontro de parada e resposta, a turma de Jota González chegou ao intervalo a vencer por 13-18.

No reatar da partida, os visitantes limitaram-se à velocidade cruzeiro, aplicando um parcial de 14-15. Ora, o romeno Demis Grigoras, com sete golos, e o alemão Ole Rahmel, com seis, foram os líderes das águias. Entre os minhotos, André José assinou sete golos, enquanto Vinícios Carvalho aplicou seis.

Assim, FC Porto e Benfica marcam encontro nos «quartos» da Prova Rainha. Clássico agendado para 6 de abril (sábado).

Sporting marca visita ao Marítimo

Por fim, o Sporting triunfou na receção ao Dom Fuas, da Nazaré – equipa que milita na II Liga – por 41-23. Num encontro de sentido único, e de alguma calmia, os comandados de Ricardo Costa carimbaram a presença nos «quartos».

Na próxima eliminatória, os leões visitam o Marítimo, que eliminou o Lamego.

No campeonato, o Sporting é líder, invicto, com 66 pontos. Atrás seguem Benfica, com 57 pontos, FC Porto, com 54, e ABC Braga, com 49 pontos. Para fechar esta primeira fase, falta apenas o encontro em atraso entre FC Porto e Marítimo, agendado para 3 de abril.