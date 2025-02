Numa tarde em que se jogou a 19.ª jornada do Campeonato nacional de andebol, o FC Porto bateu o Belenenses por 41-33.

Ao intervalo os dragões já venciam por 23-18, com a maior vantagem a ser alcançada nos dez golos de diferença, quando o placard marcava 36-26.

Os «azuis e brancos» geriram a partida até ao final e com este triunfo igualaram o Sporting, que teve o seu jogo suspenso, na frente da classificação do campeonato com 52 pontos.

Quem também se aproximou do lugar cimeiro foi o Benfica. As águias receberam e venceram o Águas Santas por 34-24.

A formação maiata esteve sempre atrás no marcador e nunca conseguiu fazer frente aos «encarnados» que conquistaram a 16.ª vitória no campeonato, estando no terceiro lugar com 51 pontos.

Nos restantes encontros do dia, o Marítimo venceu o ABC de Braga por 31-29, Sp. da Horta e Nazaré empataram a 27 golos, já o V. Guimarães bateu o Avanca por 30-28.