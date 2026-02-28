O jogo entre FC Porto e Marítimo, a contar para a 21.ª jornada do Campeonato Nacional de andebol, foi adiado devido a «problemas logísticos» na viagem dos madeirenses para o Porto.

Através de uma curta nota deixada no site oficial, os azuis e brancos confirmaram a decisão, sendo que a nova data terá de ser definida pela Federação de Andebol de Portugal. Ainda assim, para os adeptos que adquiriram os bilhetes, os mesmos continuam a ser válidos para entrar no recinto quando for anunciado o dia do jogo.

Recorde-se que o FC Porto ocupa o terceiro lugar da competição, a seis pontos do Sporting e com oportunidade de regressar ao segundo posto, já que tem menos um jogo do que o Benfica.