O FC Porto viu negado a atribuição de um wild card (convite) para a Liga dos Campeões de andebol de 2024/25, que contará com a presença do Sporting, de acordo com a lista oficial de participantes divulgada esta sexta-feira.

Apesar de ter terminado a última edição do campeonato nacional na segunda posição, atrás do campeão Sporting, os dragões não conseguiram o desejado convite, que era a única forma de ainda poderem participar na principal prova de clubes.

Doze pedidos foram submetidos para as sete vagas em aberto, tendo a escolha da Federação Europeia de Andebol (EHF) recaído em Fredericia (Dinamarca), Zagreb (Croácia), Nantes (França), Pick Szeged (Hungria), Pelister (Macedónia do Norte), Kielce (Polónia) e Dínamo Bucareste (Roménia).

Os eleitos juntam-se a Aallborg (Dinamarca), Barcelona (Espanha), Paris Saint-Germain (França), Magdeburgo (Alemanha), Fuchse Berlim (Alemanha), Veszprém (Hungria), Kolstad (Noruega), Wisla Plock (Polónia) e Sporting (Portugal).

O FC Porto, tal como os restantes clubes que viram rejeitado o pedido, casos de Elverum (Noruega), Tartan Presov (Eslováquia), Bidasoa Irun (Espanha) e Schaffhausen (Suíça), vai disputar em 2024/25 a Liga Europeia, tal com Benfica, ABC e Marítimo.