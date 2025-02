O FC Porto perdeu por 32-22 frente ao Kiel, na segunda jornada do Grupo 3 da «main round» da Liga Europeia de andebol.

Na Alemanha, os azuis e brancos chegaram ao intervalo com uma desvantagem de apenas dois golos, mas a formação da casa acabou por ser superior e confirmou um triunfo expressivo. Este resultado deixa o FC Porto na terceira posição do Grupo 3, com apenas dois pontos, menos cinco do que o líder Kiel.

Já no Pavilhão da Luz, o Benfica recebeu e venceu o Ystads por 36-31, num jogo da segunda jornada do Grupo 2.

Ao intervalo, os encarnados já venciam por quatro golos e até final não deixaram fugir esta vantagem, que os deixa na terceira posição, com quatro pontos. Na próxima jornada, o Benfica visita o reduto da formação sueca, a 25 de fevereiro.

Recorde-se que os primeiros classificados dos quatro grupos seguem para os «quartos» da competição, enquanto que o segundo e terceiro vão para os oitavos de final.