O FC Porto anunciou esta quarta-feira a renovação do contrato de Antonio Martinez, melhor marcador da equipa de andebol, por mais uma época, até 2027.

«Sempre tive claro que queria ficar aqui, só estávamos à espera de chegar a um acordo, mas foi fácil e bom paras as duas partes. Quando os dois querem, é mais fácil chegar a um acordo», afirmou o jogador ponta espanhol, após a renovação.

Na presente temporada, o internacional espanhol já leva 140 golos marcados em 28 jogos pela equipa de andebol dos dragões.

Martinez entra, assim, na sequência de renovações do FC Porto, sendo o quinto jogador da equipa de andebol a prolongar o vínculo aos dragões, depois de Mamadou Diocou, José Luís Ferreira, Diogo Rêma e Ricardo Brandão.