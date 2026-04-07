O FC Porto anunciou esta terça-feira a renovação do contrato do pivô Ricardo Brandão, de 21 anos, até 2029.

Um jovem com 1,95 metros que se estreou na equipa principal em 2022, com apenas 18 anos, mas que já conta com uma larga experiência, com jogos na Liga dos Campeões e na Liga Europeia.

Ainda com a época a decorrer, o jovem internacional português, já soma 101 golos em 37 jogos e acaba de assinar um contrato válido por mais três temporadas.