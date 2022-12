FC Porto, Sporting e Benfica venceram os respetivos jogos da 11.ª jornada da liga de andebol e continua, em escadinha, separados por apenas dois pontos no topo da classificação, mas com o campeão com mais um jogo realizado.

O Benfica recebeu e venceu o Avanca com quase o dobro dos pontos (40-22), enquanto o Sporting foi ao Restelo vencer o dérbi com o Belenenses por 36-28.

Já o FC Porto, a jogar no Dragão Arena, venceu o vizinho Maia por 40-29.

Com estes resultados, que contam ainda com um triunfo do Águas Santas em Santo Tirso (28-21), não houve alterações no topo da classificação.

O FC Porto segue na liderança, com 33 pontos, mais um do que o Sporting e mais dois do que o Benfica, mas o campeão já conta com doze jogos, mais um do que os rivais.

Os resultados da 11.ª jornada

Póvoa - Marítimo, 18-27

Benfica - Avanca, 40-22

Belenenses - Sporting, 28-36

Santo Tirso - Águas Santas, 21-28

ABC Braga/UMinho - Vitória de Setúbal, 29-36

Académico de Viseu - FC Gaia, 30-31

FC Porto - Maia/UMaia, 40-29

Classificação dos primeiros: FC Porto, 33 pontos/12 jogos; Sporting, 32/11; Benfica, 31/11; Águas Santas, 27/11; Marítimo, 25/12; ABC/UMinho, 23/11.