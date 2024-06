Vai haver clássico na final da Taça de Portugal de andebol: depois da vitória do Sporting, também o FC Porto se apurou para o jogo decisivo da prova, ao triunfar diante do Póvoa AC, por 39-30.

Em Viseu, os dragões controlaram toda a partida e foram para o intervalo a vencer por 20-14, vantagem ampliada na etapa complementar.

Individualmente, Mamadou Diocou e António Areia destacaram-se nos azuis e brancos com cinco golos cada. Declerck Sibo foi o mais inconformado do lado do Póvoa, com oito golos.

A final da Taça de Portugal de andebol joga-se este domingo, entre Sporting e FC Porto, a partir das 17h30.