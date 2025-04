O FC Porto foi ao Pavilhão da Luz vencer o Benfica por um golo (30-29), num jogo muito equilibrado, intenso e com um resultado incerto até aos últimos segundos do jogo. A equipa de Magnus Andersson acabou por gerir muito bem os últimos instantes da partida e, com este resultado, volta a colar-se ao Sporting no topo da classificação, antes de receber os leões na próxima ronda. O Benfica, já a seis pontos dos rivais, fica praticamente arredado da luta pelo título.

O FC Porto saiu na frente, num rápido contra-ataque, com finalização de Fábio Magalhães, mas o Benfica empatou na resposta por Ander Izquierdo. Estava dado o mote para um clássico equilibrado, jogado no limite, mas com um grande respeito entre os dois rivais. Prova disso é que a primeira sanção disciplinar só surgiu já depois dos primeiros quinze minutos da partida.

Até lá, equilíbrio quase total, com parada e resposta, sem nenhuma das equipas a conseguir descolar no marcador. O FC Porto chegou a ter uma vantagem de três golos (10-7), já aos 17 minutos, numa altura em que Sebastian Abrahamsson revelava uma boa eficácia defensiva, mas foi por pouco tempo.

A primeira exclusão de dois minutos foi para o benfiquista Filip Taleski que viria a ser protagonista de um lance polémico já em cima do intervalo. Num lance de ataque do FC Porto, o jogador macedónio empurrou Gunnarsson que acabou por chocar de cabeça com Alexis Borges. O jogador do FC Porto teve mesmo de sair para o balneário, enquanto Taleski viu cartão vermelho.

Apesar do contratempo, o Benfica acabou por recuperar na ponta final da primeira parte e acabou mesmo por dar a volta ao resultado, chegando ao intervalo a vencer por 16-15.

Benfica quase sempre em vantagem, mas FC Porto foi implacável na gestão final

A segunda parte começou com um Benfica mais equilibrado, em termos defensivos e, ao contrário da primeira parte, mais tempo em vantagem no marcador. O FC Porto ia empatando o jogo, em resposta ao ataque do Benfica, mas a verdade é que não conseguia recuperar a vantagem no marcador.

Por outro lado, o Benfica também não conseguia descolar, mesmo quando ficou com uma dupla vantagem numérica (exclusão de Fábio Magalhães e Daymaro Salina), a jogar com sete contra cinco. O FC Porto, com Rui Silva e Antonio Martinez em bom plano, soube gerir muito bem esse período, mantendo o equilíbrio no jogo e no resultado, até ao regresso dos seus jogadores, para depois atacar a parte final de forma implacável.

O jogo seguiu equilibrado até ao último minuto e, com um empate 29-29 a doze segundos do final, Magnus Andersson pediu um último time out no jogo que acabou por ser decisivo. No recomeço do jogo, Gonçalo Brandão marcou e reclamou a vitória para o FC Porto, por um golo, a diferença que andou a saltar de um lado para o outro ao longo de quase todo o jogo.

Caiu para o lado do FC Porto que, desta forma, volta a colar-se ao Sporting no topo da classificação, ambos com 38 pontos, antes dos leões visitarem o Dragão na próxima semana.

Vida mais complicada para o Benfica que, a seis pontos dos rivais, com apenas quatro rondas pela frente, fica praticamente arredado da luta pelo título.