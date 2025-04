Com uma vitória “arrancada a ferros” na Maia, frente ao Águas Santas (29-30), o Sporting apurou-se para as meias-finais da Taça de Portugal de andebol, prova que conquistou nas últimas três temporadas. O jogo ficou resolvido com um livre de sete metros convertido por Orri Thorkelsson, perto do fim.

O ponta islandês foi o melhor marcador do jogo, com 11 golos, enquanto Pedro Cruz se destacou pelos maiatos, ao assinar oito finalizações certeiras.

#AndebolSCP | ⏹ ESTAMOS NAS MEIAS-FINAIS!!! 🤩

Os Leões venceram a AA Águas Santas e seguem em frente na Taça de Portugal 👏 🟢 29-30 ⚫ // #AAASSCP pic.twitter.com/K3KH2uJqiX — Sporting CP - Modalidades (@SCPModalidades) April 18, 2025

Nas meias-finais da Taça, o Sporting vai defrontar o ABC, que esta sexta-feira derrotou o Almada, da Divisão de Honra, por 29-22. Gonçalo Meireles chegou aos sete golos nos bracarenses, o melhor registo no encontro.

Já o FC Porto levou de vencida o Marítimo (27-31), num dos duelos mais esperados da ronda, que juntou duas equipas que disputam a fase de apuramento de campeão da Liga. O melhor marcador do jogo foi Délcio Pina, experiente lateral dos insulares, com nove golos, mais dois do que o artilheiro dos portistas, Leonel Fernandes.

Os dragões esperam pelo desfecho da eliminatória que opõe o Vitória de Guimarães ao Avanca, que se joga a partir das 21:00 desta sexta-feira, para conhecerem o adversário na restante semifinal da Taça de Portugal.