O FC Porto venceu esta sexta-feira o V. Guimarães por 29-19, em jogo da 19.ª jornada do Campeonato Nacional de andebol.

A primeira parte foi marcada pelo equilíbrio e pela superioridade das defesas sobre os ataques. Os vimaranenses entraram melhor e chegaram a liderar por 3-6 nos minutos iniciais, surpreendendo os anfitriões.

No entanto, logo de seguida veio a resposta dos dragões. Seis golos consecutivos que permitiram ao FC Porto virar o resultado para 9-6. Até ao intervalo, os dragões conseguiram gerir a vantagem, recolhendo aos balneários na frente por 12-10.

No regresso das cabinas, o FC Porto apresentou-se mais sólido, acelerou o jogo em transição e beneficiou de nova exibição segura de Ante Grbavac na baliza. A diferença foi-se acentuando, com os portistas a dispararem para 23-14 e a resolverem praticamente o encontro.

O marcador final fixou-se em 29-19, uma diferença de dez golos que mantém os dragões no segundo lugar, com 48 pontos, menos três que o Sporting (com um jogo a menos). Já o V. Guimarães encontra-se no nono lugar, o primeiro abaixo da linha de água, com 28 pontos conquistados.